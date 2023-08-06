Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera:

В Джидде договорились, что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно быть основой любого мирного соглашения, как приоритет и Устав ООН. Так сообщают европейские источники в конце первого дня переговорного саммита по Украине, который объединяет около 40 стран.

По информации источников, решено было сформировать рабочие группы по ключевым вопросам десяти пунктов формулы мира, предложенных Киевом.

"Сроки встречи глав государств еще не определены, но до конца года это считается вероятным", - говорится в сообщении.