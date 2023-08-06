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На саммите в Саудовской Аравии договорились, что основой будущего мирного соглашения станет нерушимость границ Украины, - Corriere della Sera

6 августа, 2023 воскресенье
00:49
Мир

По итогам первого дня переговоров по обсуждению украинской Формулы мира, которые проходят в Саудовской Аравии, договорились, что основой будущего мирного соглашения станет нерушимость границ Украины

Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera:

В Джидде договорились, что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно быть основой любого мирного соглашения, как приоритет и Устав ООН. Так сообщают европейские источники в конце первого дня переговорного саммита по Украине, который объединяет около 40 стран.

По информации источников, решено было сформировать рабочие группы по ключевым вопросам десяти пунктов формулы мира, предложенных Киевом.

"Сроки встречи глав государств еще не определены, но до конца года это считается вероятным", - говорится в сообщении.

  • В субботу, 5 августа, в Джидде в Саудовской Аравии начались двухдневные переговоры по обсуждению украинской Формулы мира.
Украина
Саудовская Аравия
Война с Россией
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