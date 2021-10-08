На саммите Украина-ЕС союз представят дер Ляен и Мишель
Президент Евросовета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен приедут на саммит Украина-ЕС, который запланирован на 12 октября
Об этом сообщила пресс-служба Евросовета, передает Интерфакс-Украина .
"23-й саммит между Евросоюзом и Украиной состоится в Киеве 12 октября 2021 года. ЕС будет представлен президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Украину будет представлять президент Владимир Зеленский", - говорится в сообщении.
Отмечено, что саммит подтвердит приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Европейским Союзом, а также непоколебимую поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
Обсуждения будут сосредоточены вокруг результатов, достигнутых в реализации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной и ее зоны свободной торговли, а также следующих шагов; дальнейшего усиления экономической интеграции, включая климат, энергетику, телекоммуникацию, связь, авиацию, образование и исследования.
Кроме того, на саммите обсудят усилия, направленные на восстановление территориальной целостности Украины, укрепление сотрудничества в противодействии гибридным угрозам и дезинформациии, сотрудничество в борьбе с COVID-19, а также саммит "Восточного партнерства".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.24
Покупка 26.24Продажа 26.48
-
EUR
Покупка 30.23Продажа 30.63
- Актуальное
- Важное