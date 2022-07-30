На Саммите первых леди и джентльменов собрали почти 200 млн грн
В рамках благотворительного сбора, объявленного на Втором Саммите первых леди и джентльменов, собрали около 200 миллионов гривен для приобретения реанимобилей
Об этом пишут на сайте президента со ссылкой на интервью первой леди.
Елена Зеленская рассказала, что мероприятие помогло собрать около 200 млн гривен.
"Люди из 51 страны мира уже присоединились к благотворительному сбору. Больше всего вкладов было направлено из Украины, США, Германии, Великобритании и Израиля. Много средств дал украинский бизнес", – сказала первая леди Украины.
Сейчас сбор продолжается. Его производят через фандрейзинговую платформу United24. По словам Елены Зеленской, на счета присылали разные суммы, в том числе и по одной гривне.
"Есть переводы даже по одной гривне и одному доллару. Любая сумма сейчас важна. Эти деньги пойдут на закупку реанимобилей, которые будут спасать жизнь украинцев. Я благодарна всем, кто приобщается к нашей инициативе", – сказала супруга президента.
- 21 июля открыли благотворительный сбор денег на автомобили скорой медицинской помощи типа С. Эти реанимобили оборудованы всем необходимым, чтобы даже по бездорожью быстро и безопасно доставить тяжелораненых в больницу: кислородными баллонами, кардиомониторами и дефибрилляторами, электрокардиографами и аппаратами искусственной вентиляции. Приблизительная стоимость одного такого автомобиля – 100 тысяч евро.
- 23 июля по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской состоялся второй саммит первых леди и джентльменов. Главной целью мероприятия стало обсуждение послевоенного будущего нашей страны и мира, а также сбор средств на автомобили скорой помощи для Украины.
- В Киев на второй Cаммит первых леди и джентльменов приехала супруга президента Литвы.
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