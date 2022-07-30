Об этом пишут на сайте президента со ссылкой на интервью первой леди.

Елена Зеленская рассказала, что мероприятие помогло собрать около 200 млн гривен.

"Люди из 51 страны мира уже присоединились к благотворительному сбору. Больше всего вкладов было направлено из Украины, США, Германии, Великобритании и Израиля. Много средств дал украинский бизнес", – сказала первая леди Украины.

Сейчас сбор продолжается. Его производят через фандрейзинговую платформу United24. По словам Елены Зеленской, на счета присылали разные суммы, в том числе и по одной гривне.

"Есть переводы даже по одной гривне и одному доллару. Любая сумма сейчас важна. Эти деньги пойдут на закупку реанимобилей, которые будут спасать жизнь украинцев. Я благодарна всем, кто приобщается к нашей инициативе", – сказала супруга президента.

21 июля открыли благотворительный сбор денег на автомобили скорой медицинской помощи типа С. Эти реанимобили оборудованы всем необходимым, чтобы даже по бездорожью быстро и безопасно доставить тяжелораненых в больницу: кислородными баллонами, кардиомониторами и дефибрилляторами, электрокардиографами и аппаратами искусственной вентиляции. Приблизительная стоимость одного такого автомобиля – 100 тысяч евро.

23 июля по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской состоялся второй саммит первых леди и джентльменов. Главной целью мероприятия стало обсуждение послевоенного будущего нашей страны и мира, а также сбор средств на автомобили скорой помощи для Украины.

В Киев на второй Cаммит первых леди и джентльменов приехала супруга президента Литвы.

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