На саммите первых леди и джентльменов приняли документ о защите женщин и детей в военных конфликтах

Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская.

Она отметила, что женщины и дети чаще других становятся жертвами дискриминации, запугивания, сексуального насилия и торговли людьми, приведя в пример страны и регионы, где фиксируются такие случаи: Буркина-Фасо, Сирия, Ливия, Палестина, Йемен, Эфиопия, Афганистан, Дарфур, Нигерия, Мозамбик, Венесуэла, Судан, Конго, Кашмир, Донбасс и Крым.

"В нашем заявлении мы также обращаемся ко всем сторонам, которые контролируют ситуацию в Афганистане, - гарантировать безопасность женщин и детей, обеспечение их прав и свобод, а также предотвращение принудительного разъединение семей. Мы призываем международные организации, религиозные сообщества, неправительственные организации и гражданские инициативы встать на защиту женщин и детей, в приоритетном порядке предоставлять им необходимую гуманитарную помощь ", - отметила Зеленская.

Так, она призвала первых леди и джентльменов, экспертов и политиков, лидеров мнений во всем мире присоединиться и поддержать движение We can save them ( "Мы можем их спасти"), который стартовал, а также активно распространять информацию о положении женщин, детей и семей во всех конфликтах и способы оказания им помощи.

"Каждый может стать голосом тех, кто не имеет возможности быть услышанным", - отметила Зеленская.

Как известно, в саммите приняли участие первые леди Бразилии, Израиля, Коста-Рики, Латвии, Литвы, Сербии, Украины, Германии, Хорватии, супруга президента Европейского совета и дочь президента Ливана, а также эксперты и гости, среди которых первая леди США в 1993-2001 годах Хиллари Клинтон; американская актриса Робин Райт, американский эссеист Нассим Талеб и афганская режиссер Сахра Карими. В общем саммит объединил 22 участников.

Напомним, 23 августа по инициативе первой леди Елены Зеленской впервые состоялся Киевский саммит первых леди и джентльменов .

