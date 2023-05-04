Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu.

Конфликт начался во время выступления депутата госдумы от "Единой России" Ольги Тимофеевой, повесившей на пиджак "георгиевскую ленту".

Украинские депутаты попытались развернуть флаги за ее спиной, а члены российской делегации хотели пресечь действия украинцев. Потасовка возникла с депутатами госдумы РФ, один из которых – Алексей Кондратенко.

Фото: Getty Images

Тогда в ситуацию вмешался спикер парламента Турции. Мустафа Шентоп. Он объявил перерыв и потребовал, чтобы делегацию, нарушившую регламент мероприятия, вывели из зала.

Впоследствии в кулуарах мероприятия возникла потасовка при участии украинского депутата Александра Мариковского из-за украинского флага, который ему пришлось "отвоевывать" у представителя России, который вырвал его из рук украинского парламентария.

Драка произошла, когда депутат госдумы Ольга Тимофеева давала комментарий. За ее спиной появился Мариковский. Он держал сине-желтый флаг и выкрикивал проукраинские лозунги. Сотрудник международного управления госдумы вырвал флаг из его рук, но ненадолго Мариковский напал на мужчину и отобрал флаг.

"Лапы прочь от нашего флага, лапы прочь от Украины, российская паскуда!", - подписал видео с инидентом Мариковский.

Отметим, что 4-5 мая в Анкаре проходит 61-я Генеральная Ассамблея ПАЧЭС. В преддверии мероприятия президиум Меджлиса крымскотатарского народа заявил о недопустимости подтверждения мандатов членов национальной делегации РФ как членов ПАЧЭС.

Александр Мариковский так описал ситуацию накануне саммите на своей фейсбук-странице:

"Не так давно ПАЧЭС из маргинальной пророссийской международной организации стала новым фронтом и для Украины. Помните где-то 3-4 месяца назад российская делегация под крики "Убийцы, насильники, мародеры" покидала ассамблею и обещала больше не платить взносы? Эти суки возвращаются. Чтобы снова отстаивать свои мандаты в организации, которых благодаря нашим действиям только 2, когда у других стран их 5-10… Готовятся манипуляции! Тут все не просто! Но с собой флаги из Донбасса расписанные ребятами, мотивация к Победе, командный дух и Святая вера в ВСУ!! Поэтому каждый на своем фронте! Бьемся за наше Черное море и наше украинское влияние здесь".

Парламентская ассамблея Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) была создана 26 февраля 1993 года. В ее состав после исключения России входят 12 стран: Албания, Азербайджан, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Македония, Молдова, Румыния, Россия, Сербия, Турция и Украина.