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На саммите ПАЧЭС в Турции возник конфликт между делегациями Украины и РФ. Нардеп отбивал украинский флаг

4 мая, 2023 четверг
20:56
Мир

Украинские делегаты попытались сорвать выступление делегации РФ на саммите, а в кулуарах подрались из-за сине-желтого флага

Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu.

Конфликт начался во время выступления депутата госдумы от "Единой России" Ольги Тимофеевой, повесившей на пиджак "георгиевскую ленту".

Украинские депутаты попытались развернуть флаги за ее спиной, а члены российской делегации хотели пресечь действия украинцев. Потасовка возникла с депутатами госдумы РФ, один из которых – Алексей Кондратенко.

Фото: Getty Images

Тогда в ситуацию вмешался спикер парламента Турции. Мустафа Шентоп. Он объявил перерыв и потребовал, чтобы делегацию, нарушившую регламент мероприятия, вывели из зала.

Впоследствии в кулуарах мероприятия возникла потасовка при участии украинского депутата Александра Мариковского из-за украинского флага, который ему пришлось "отвоевывать" у представителя России, который вырвал его из рук украинского парламентария.

Драка произошла, когда депутат госдумы Ольга Тимофеева давала комментарий. За ее спиной появился Мариковский. Он держал сине-желтый флаг и выкрикивал проукраинские лозунги. Сотрудник международного управления госдумы вырвал флаг из его рук, но ненадолго Мариковский напал на мужчину и отобрал флаг.

"Лапы прочь от нашего флага, лапы прочь от Украины, российская паскуда!", - подписал видео с инидентом Мариковский.

Отметим, что 4-5 мая в Анкаре проходит 61-я Генеральная Ассамблея ПАЧЭС. В преддверии мероприятия президиум Меджлиса крымскотатарского народа заявил о недопустимости подтверждения мандатов членов национальной делегации РФ как членов ПАЧЭС.

Александр Мариковский так описал ситуацию накануне саммите на своей фейсбук-странице:

"Не так давно ПАЧЭС из маргинальной пророссийской международной организации стала новым фронтом и для Украины. Помните где-то 3-4 месяца назад российская делегация под крики "Убийцы, насильники, мародеры" покидала ассамблею и обещала больше не платить взносы? Эти суки возвращаются. Чтобы снова отстаивать свои мандаты в организации, которых благодаря нашим действиям только 2, когда у других стран их 5-10… Готовятся манипуляции! Тут все не просто! Но с собой флаги из Донбасса расписанные ребятами, мотивация к Победе, командный дух и Святая вера в ВСУ!! Поэтому каждый на своем фронте! Бьемся за наше Черное море и наше украинское влияние здесь".

Парламентская ассамблея Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) была создана 26 февраля 1993 года. В ее состав после исключения России входят 12 стран: Албания, Азербайджан, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Македония, Молдова, Румыния, Россия, Сербия, Турция и Украина.

Украина
Россия
Турция
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