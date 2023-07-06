На саммите НАТО, вероятно, будет озвучена компромиссная позиция относительно членства Украины, – Киевский форум безопасности
На июльском саммите НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе, будет озвучена наиболее компромиссная позиция, которая подтвердит перспективы членства Украины
Об этом говорится в публикации Киевского форума безопасности.
"Хотя большинство союзников открыто заявили о поддержке членства Украины в НАТО, консенсуса по приглашению страны в Вильнюсе нет. Среди занимающих более осторожную и консервативную позицию также и Вашингтон. А на него ориентируется много союзников", - констатировали там.
Форум указывает на то, что на принятие окончательного решения оказывает большое влияние ядерный шантаж со стороны РФ.
"Наши друзья в НАТО это осознают, более того, призывают, как, например, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, не поддаваться террористическому запугиванию России и не использовать вопрос гарантий безопасности для размывания дискуссии о членстве Украины в НАТО", – говорится в публикации.
"Учитывая реалии, в решениях саммита НАТО, вероятно, будет озвучена компромиссная позиция, которая подтвердит перспективы членства для Украины, однако, отсрочит в той или иной форме принятие официального приглашения на будущее", - прогнозирует Киевский форум безопасности.
Что известно о вступлении Украины в НАТО
В июле состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала , что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.
В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".
10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убеждал , что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в НАТО.
13 июня генсек НАТО Столтенберг заявил , что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно, пока страна находится в состоянии войны.
15 июня Европарламент 425 голосами принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО.
16 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО. В тот же день Сейм Польши принял резолюцию про поддержку вступления Украины в НАТО.
О.
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