На саммите НАТО в Вильнюсе Украине следует предоставить план вступления и гарантии безопасности, - премьер Польши Моравецкий
Премьер Польши подтвердил поддержку Варшавой плана вступления Украины в Североатлантический Альянс, предусматривающий определенные гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе.
Об этом Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, выступая в аналитическом центре Atlantic Council в Вашингтоне, сообщает TVN24.
По словам премьер-министра Польши, Украина "доказательство, что принадлежит к свободному миру, хочет защищать наши ценности: свободу, суверенитет, солидарность", а потому она должна получить прямой путь к вступлению в НАТО, который содержал бы гарантии безопасности.
"Саммит НАТО в Вильнюсе – лучшее место для этого. Я надеюсь, что это произойдет, хотя это будет нелегко", – сказал глава польского правительства.
Моравецкий отдельно подчеркнул необходимость решительной поддержки Украины для противостояния России, в частности, оружием, которое необходимо для будущего украинского контрнаступления.
"Я думаю, что это один из важнейших вопросов – у меня есть серьезные опасения, что общественное мнение в Западной Европе, возможно, и в США, устает. Я вижу эту усталость везде, особенно в Западной Европе", – отметил он.
В России, добавил премьер Польши, ситуация иная: общественное мнение поддерживает Путина и его действия, "равно как немецкое общественное мнение поддерживало действия Гитлера в 1930-х годах".
"Поэтому нам не стоит рассчитывать на большие революционные изменения в России, в то время как Путин рассчитывает на такие изменения на Западе. Это то, что вызывает мою серьезную обеспокоенность", - отметил Моравецкий.
На слова премьера Польши отреагировал глава офиса президента Украины Андрей Ермак:
"Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил поддержку Варшавой плана вступления Украины в НАТО, предусматривающего определенные гарантии безопасности, на саммите НАТО в Вильнюсе. Об этом Моравецкий заявил во время выступления в аналитическом центре Atlantic Council в Вашингтоне. Спасибо нашим друзьям и союзникам. Это важная поддержка".
- Напомним, сейм Литвы 6 апреля единогласно принял резолюцию, включающую официальное приглашение Украины к вступлению в Североатлантический Альянс.
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