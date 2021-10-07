На саммите НАТО в 2022 году планируют подтвердить решение о будущем членстве Украины, - Столтенберг
На саммите НАТО в Мадриде союзники планируют подтвердить решение о будущем членстве Украины и Грузии в Альянсе
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, передает ЕП .
"Сейчас рано прогнозировать, какие решения лидеры примут на саммите в следующем году, но я уверен, что союзники продолжат поддерживать ранее принятые решения. Речь идет о нашей полной поддержке территориальной целостности и суверенитета наших близких партнеров Грузии и Украины. Мы также поддерживаем решение, когда речь идет о стремление присоединиться к НАТО", - сказал Столтенберг.
По его словам, НАТО будет продолжать поддержку, чтобы Украина и Грузия могли продвигаться к интеграции.
"И я приветствую тот факт, что союзники на двусторонней основе оказывают поддержку как Украине, так и Грузии", - добавил Столтенберг.
Он добавил, что дата саммита будет обнародована в ближайшее время.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия присоединятся к НАТО по собственному решению и с согласия союзников независимо от отношения России к этому.
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