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На саммите НАТО Украина может ожидать мощный пакет поддержки, - Блинкен

13 июня, 2023 вторник
04:23
Война с Россией Кулеба - Блинкен

Страны-члены НАТО во время саммита в Вильнюсе обеспечат Украине "мощный пакет" поддержки, который станет сигналом для Путина, что международное единство остается крепким и ему не удастся добиться своих целей.

Об этом заявил в понедельник во время пресс-конференции в Вашингтоне государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Укринформ.

"Я думаю, можно ожидать на саммите НАТО мощного пакета как политической, так и практической поддержки для Украины в будущем", - отметил госсекретарь США.

Он также выразил убеждение, что это параллельно пошлет крепкий сигнал Путину, который, очевидно, хочет переждать, пока международное сообщество прекратит свою помощь. Однако, как подчеркнул глава Госдепа, поддерживающие украинцев страны полны решимости.

Блинкен подчеркнул, что цивилизованный мир, как и Украина, хочет достичь мира, который будет справедливым и крепким.

"Если и когда Россия будет готова присоединиться к этим условиям, мы все будем готовы это сделать. Но то, что мы видим сегодня, - она не готова к этому", - отметил государственный секретарь США.

Как известно, саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля.

  • Напомним, также Блинкен заявил , что США продолжат максимизировать поддержку Украины, чтобы заставить Путина к переговорам.
НАТО
Энтони Блинкен
помощь Украине
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