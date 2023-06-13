Об этом заявил в понедельник во время пресс-конференции в Вашингтоне государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Укринформ.

"Я думаю, можно ожидать на саммите НАТО мощного пакета как политической, так и практической поддержки для Украины в будущем", - отметил госсекретарь США.

Он также выразил убеждение, что это параллельно пошлет крепкий сигнал Путину, который, очевидно, хочет переждать, пока международное сообщество прекратит свою помощь. Однако, как подчеркнул глава Госдепа, поддерживающие украинцев страны полны решимости.

Блинкен подчеркнул, что цивилизованный мир, как и Украина, хочет достичь мира, который будет справедливым и крепким.

"Если и когда Россия будет готова присоединиться к этим условиям, мы все будем готовы это сделать. Но то, что мы видим сегодня, - она не готова к этому", - отметил государственный секретарь США.

Как известно, саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля.