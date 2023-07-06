На саммите НАТО Украина может получить статус основного союзника США вне Альянса, - военный эксперт Снегирев
На саммите НАТО в Вильнюсе могут быть заключены прямые соглашения между Украиной и ключевыми странами Альянса по военно-техническому сотрудничеству
Об этом в эфире Еспресо сказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.
"Есть заявления стран Запада и НАТО, свидетельствующие о том, что Украина после саммита НАТО останется удовлетворенной. Я могу предполагать, что речь идет о возможности стратегического партнерства - прямых соглашений между Украиной и ключевыми странами НАТО о военно-техническом сотрудничестве", - сказал он. .
Эксперт считает, что это может быть тот же статус стратегического партнера, позволяющий постоянно получать военно-техническую помощь независимо от изменений администрации в США.
"Это пример сотрудничества США с Египтом, Израилем, Тайванем, Японией и другими странами. Если это будет – это станет победой", – подытожил Снегирев.
Справка . Основной союзник вне НАТО (MNNA) — определение правительства США, характеризующее исключительно тесные стратегические и военные отношения со странами, не являющимися членами НАТО. Введение подобного статуса определяет приоритетность развития отношений США с этими странами, включая возможность участия в совместных оборонных инициативах, возможность проведения совместных исследований военного характера, участие в ряде ограниченных контртеррористических мероприятий, поставки ограниченных видов вооружения.
Что известно о вступлении Украины в НАТО
11-12 июля состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала , что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.
В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".
10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убеждал , что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в НАТО. Впоследствии генсек НАТО Столтенберг заявил , что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно, пока страна находится в состоянии войны.
15 июня Европарламент 425 голосами принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО. 16 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО.
Президент США Джо Байден сообщил , что он не прочь убрать этап ПДЧ для вступления Украины в НАТО. Это означает определенное облегчение процедуры присоединения.
Позже президент Владимир Зеленский заявил , что Украина является ключевой частью обороны Европы и призвал союзников пригласить страну в НАТО. Уже 27 июня он отметил, что у Украины есть все основания , чтобы получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе.
А министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заверил , что страна предоставит поддержку Украине для вступления в Альянс по упрощенной процедуре.
28 июня Зеленский во время выступления в парламенте по случаю Дня Конституции предложил обсудить пять пунктов Украинской доктрины, которая предусматривает, что будущее Украины в Европейском Союзе и НАТО.
Посол США в НАТО Джулианна Смит 30 июня заявила , что страны-члены Североатлантического альянса близки к консенсусу о вступлении Украины в НАТО без ПДЧ.
4 июля президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников по НАТО предложить Украине упрощенное вступление в Альянс на саммите в Вильнюсе, чтобы повысить эффективность украинцев на поле боя.
Также министры иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и его польский коллега Збигнев Рау 5 июля выразили надежду, что Украину примут в НАТО по ускоренной процедуре.
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