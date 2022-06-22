Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Мы укрепим нашу поддержку для Украины и других находящихся под риском партнеров. Я приветствую тот факт, что президент Зеленский обратится к нашему саммиту. Украина находится в критической ситуации, и существует немедленная необходимость нарастить нашу помощь", — сказал генсек НАТО.

Он подтвердил, что на саммите в Мадриде союзники Альянса примут новый широкий пакет поддержки для Украины. Он будет состоять из конкретных проектов в рамках немедленной и краткосрочной помощи, включая поставки оборудования для борьбы с дронами, защищенных средств связи и топлива.

"Самое важное, что мы также смотрим в более отдаленную перспективу, включая помощь Украине в переходе от военного оборудования еще постсоветской эры к современному оборудованию НАТО, повышению совместимости, дальнейшему укреплению институтов в сферах безопасности и обороны", — сказал Столтенберг.

21 июня президент Зеленский обсудил с премьером Испании предстоящий саммит НАТО.

Президента Украины Владимира Зеленского пригласят на саммит НАТО, у него, при необходимости, будет возможность обратиться к лидерам онлайн.

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