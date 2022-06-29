На саммите НАТО буду призывать соотечественников и дальше делать все возможное для поддержки Украины, - Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что страна всегда играла историческую роль в Альянсе, поэтому будет просить земляков и дальше поддерживать Украину
Об этом Джонсон написал в своем твиттере.
"На этом саммите лидеров НАТО я буду призывать соотечественников продолжать делать все возможное для поддержки Украины. Великобритания всегда играла историческую роль в Альянсе, работая над преодолением наибольших глобальных угроз и построением более безопасного мира", - написал он.
- 29 июня Джонсон назвал агрессивность Путина "токсичной маскулинностью", а вторжение в Украину "мачо-войной". Он также отметил консолидацию НАТО перед российским вызовом: "Результаты этой активной агрессии со стороны Путина таковы: укрепляется НАТО, усиливается Европа, усиливается G7 – также укрепляется наше коллективное чувство безопасности и самооценки".
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