На саммите НАТО буду призывать соотечественников и дальше делать все возможное для поддержки Украины, - Джонсон

Об этом Джонсон написал в своем твиттере.

"На этом саммите лидеров НАТО я буду призывать соотечественников продолжать делать все возможное для поддержки Украины. Великобритания всегда играла историческую роль в Альянсе, работая над преодолением наибольших глобальных угроз и построением более безопасного мира", - написал он.

29 июня Джонсон назвал агрессивность Путина "токсичной маскулинностью", а вторжение в Украину "мачо-войной". Он также отметил консолидацию НАТО перед российским вызовом: "Результаты этой активной агрессии со стороны Путина таковы: укрепляется НАТО, усиливается Европа, усиливается G7 – также укрепляется наше коллективное чувство безопасности и самооценки".

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