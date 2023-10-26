На саммите лидеров стран ЕС обсудят ужесточение санкций против РФ, - корреспондентка Еспресо из Брюсселя
Корреспондентка Еспресо Татьяна Высоцкая отметила, что лидеры 27 стран-членов Евросоюза в четверг, 26 октября, собрались на саммит в Брюсселе
Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".
"Сегодня в Брюсселе начинается саммит Европейского совета. Планов у саммита очень много. Первым вопросом в повестке дня стоит Украина. ЕС хочет отправить Украине политический месседж, что Украину не забывают, Украина не отходит на второй план и Украину будут поддерживать до победы над Россией. В ходе саммита состоится прямая трансляция президента Украины Владимира Зеленского", - отметила Высоцкая.
По словам корреспондентки Еспресо, на саммите лидеров стран ЕС будет обсуждаться вопрос предоставления Украине 50 млрд евро помощи в течение следующих 4 лет.
"Также уже известно, что будут обсуждаться санкции против России. В следующий 12-й пакет санкций войдут российские бриллианты, российский алюминий и товары двойного использования. Вполне возможно, что в новый пакет санкций войдут определенные меры, направленные против третьих стран, помогающих России избегать уже введенных санкций", - добавила Высоцкая.
- Страны G7 объявят о механизме ограничения импорта российских бриллиантов до конца октября, после чего Европейский Союз сразу же финализирует предложение по 12-му пакету санкций против России.
- Ольга Стефанишина рассказала, что есть некоторые недружественные страны, которые умаляют прогресс Украины на пути в ЕС, однако она уверена, что нашей стране в декабре удастся выйти на хорошее политическое решение по вступлению.
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