Об этом сообщает NHK.

Отмечается, что японцы предложат в дополнение к традиционному совместному заявлению лидеров G7 по итогам саммита подписать отдельный документ, в котором будет идти речь о необходимости ускорения ядерного разоружения и недопустимости распространения ядерного оружия.

В настоящее время переговоры со странами G7 по поводу такого документа ведет заместитель министра иностранных дел Японии Оно Кейичи, на которого также возложены обязанности личного помощника премьер-министра Фумио Кишиды на саммите G7. В частности этот вопрос обсуждали министры иностранных дел стран G7 на прошлой неделе и согласились работать над построением безъядерного мира.

Япония, председательствующая в G7 в этом году, стремится "послать из Хиросимы решительный сигнал о необходимости избавления от ядерного оружия".

Саммит G7 начнется 19 мая в Хиросиме. Ожидается, что основными вопросами повестки дня саммита будут война в Украине, ядерное разоружение и нераспространение, а также ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе и агрессивная военная активность Китая.