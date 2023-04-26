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На саммите G7 Япония стремится выдать итоговый документ о ядерном разоружении, - СМИ

26 апреля, 2023 среда
07:23
Мир

Японское правительство рассматривает возможность подписания на майском саммите стран "Группы семи" совместного итогового документа по ядерному разоружению и нераспространению

Об этом сообщает NHK.

Отмечается, что японцы предложат в дополнение к традиционному совместному заявлению лидеров G7 по итогам саммита подписать отдельный документ, в котором будет идти речь о необходимости ускорения ядерного разоружения и недопустимости распространения ядерного оружия.

В настоящее время переговоры со странами G7 по поводу такого документа ведет заместитель министра иностранных дел Японии Оно Кейичи, на которого также возложены обязанности личного помощника премьер-министра Фумио Кишиды на саммите G7. В частности этот вопрос обсуждали министры иностранных дел стран G7 на прошлой неделе и согласились работать над построением безъядерного мира.

Япония, председательствующая в G7 в этом году, стремится "послать из Хиросимы решительный сигнал о необходимости избавления от ядерного оружия".

Саммит G7 начнется 19 мая в Хиросиме. Ожидается, что основными вопросами повестки дня саммита будут война в Украине, ядерное разоружение и нераспространение, а также ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе и агрессивная военная активность Китая.

  • Ранее министры иностранных дел стран G7 пообещали и дальше выступать единым фронтом против агрессивной войны России в Украине и заявили о преданности усилению и применению жестких санкций против РФ.
Франция
Италия
Япония
Германия
Канада
ядерное оружие
ядерная программа
G7
ядерная безопасность
США
Великобритания
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