На саммите G7 согласовали запрет на импорт российского золота, - CNN
Президент США Джо Байден и другие лидеры стран G7 согласовали запрет на импорт золота из России
Об этом сообщает репортер CNN Кейтлен Коллинз в Twitter .
По ее словам, Большая семерка со временем объявит о запрете на импорт нового золота из России. Это второй по величине экспортный товар после энергоносителей для РФ.
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"Министерство финансов США сделает официальное заявление во вторник", - добавила Коллинз.
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