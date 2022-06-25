На саммите G7 согласовали запрет на импорт российского золота, - CNN

Об этом сообщает репортер CNN Кейтлен Коллинз в Twitter .

По ее словам, Большая семерка со временем объявит о запрете на импорт нового золота из России. Это второй по величине экспортный товар после энергоносителей для РФ.

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"Министерство финансов США сделает официальное заявление во вторник", - добавила Коллинз.