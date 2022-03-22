На саммите ЕС объявят о готовности Запада вводить новые санкции в отношении России, - телеканал TGcom24
Лидеры стран ЕС на саммите на этой неделе собираются выразить готовность, в случае необходимости, к новым санкциям против России
Об этом сообщает итальянский телеканал TGcom24 со ссылкой на черновой вариант текста итогового заявления, передает Эспрессо.TV.
По информации телеканала, в документе говорится, что ЕС "остается готовым быстро принимать скоординированные санкции". Кроме того, он отмечает, что страны ЕС должны вместе с Еврокомиссией готовить планы, нацеленные на среднесрочное и долгосрочное размещение у себя беженцев.
- Ранее во вторник советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США и их западные партнеры намерены в четверг объявить о новых санкциях против России.
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