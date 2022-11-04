На рынке нет понимания, как будет работать зимнее горючее из новых стран, - владелец сетей АЗС
Первые морозы покажут, насколько качественное зимнее горючее из новых рынков поставок в условиях украинской зимы
Об этом в эфире Эспрессо заявил директор группы компаний Prime (четыре сети АЗС) Дмитрий Леушкин.
"Мы будем играть в лотерею. По состоянию на сейчас, у нас нет понимания, как будет вести топливо, поставляемое сейчас в Украину. Мы не знаем, как будет вести топливо, например, из Саудовской Аравии. Сейчас большой ассортимент горючего. Сертификат - это хорошо, но на самом деле непонятно", - отметил он.
По словам Леушкина, все станет яснее, когда придут первые морозы.
"Советую в первые морозы -10...15 °C страховаться присадками. Первые морозы будут интересны, будут неожиданности", - подытожил владелец сетей АЗС.
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