Об этом в эфире Эспрессо заявил директор группы компаний Prime (четыре сети АЗС) Дмитрий Леушкин.

"Мы будем играть в лотерею. По состоянию на сейчас, у нас нет понимания, как будет вести топливо, поставляемое сейчас в Украину. Мы не знаем, как будет вести топливо, например, из Саудовской Аравии. Сейчас большой ассортимент горючего. Сертификат - это хорошо, но на самом деле непонятно", - отметил он.

По словам Леушкина, все станет яснее, когда придут первые морозы.

"Советую в первые морозы -10...15 °C страховаться присадками. Первые морозы будут интересны, будут неожиданности", - подытожил владелец сетей АЗС.