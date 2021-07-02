На рынке "на сутки вперед" (РСВ) наблюдается резкое снижение цены

Об этом сообщает НКРЭКУ.



Объем РСВ 02.07.2021 из-за снижения спроса уменьшился на 32293 МВт · ч. или на 40% к уровню 47943 МВт · ч. Как следствие, средневзвешенная цена РДН уменьшилась на 29% до уровня 1034,5 грн / МВт · ч. В то же время, наблюдается существенный рост объема РДД.



Такое резкое снижение спроса произошло из-за уменьшения закупки электроэнергии на РСВ некоторыми участниками рынка и, прежде всего, компанией Д.Трейдинг (группа ДТЭК). В частности, ООО "Д.Трейдинг" уменьшила закупку электроэнергии на РДН на 74%, одновременно увеличив объемы закупки на РДД у связанных лиц.



Нетипичное поведение участников рынка вызывает серьезные вопросы и подтверждает проблему избыточной рыночной власти отдельных игроков, которые могут снижать цену РСВ (путем уменьшения спроса) или повышать цену РСВ (путем уменьшения предложения и увеличение спроса), используя такие действия, в том числе, для давления на органы власти с целью реализации своих неправомерных требований. Такая чрезмерная власть отдельных игроков на рынке электрической энергии несет угрозу его эффективному, конкурентному и стабильному функционированию.



Данная проблематика находится, в том числе, в плоскости конкурентного законодательства, поэтому в ближайшее время соответствующая информация будет предоставлена Антимонопольному комитету Украины для проведения расследования.



Учитывая вышеуказанные действия участников рынка, которые приводят к ценовой дестабилизации "рынка на сутки вперед" (стремительный рост цены и / или резкий обвал цены), НКРЭКУ очередной раз рекомендует всем участникам рынка (как потребителям, так и производителям электроэнергии) не использовать РСВ, как индикатив цены в двусторонних договорах, а использовать фиксированную цену, по которой продается и покупается электроэнергия.



Со своей стороны Регулятор, с целью обеспечения прозрачности операций на рынке двусторонних договоров и свободного доступа к этому сегменту всех участников рынка, приложит все усилия для внесения изменений в закон об обязанности всех участников рынка, независимо от формы собственности, осуществлять покупку / продажу электрической энергии по двусторонним договорам исключительно на электронных аукционах, что в том числе минимизирует возможность непрозрачного продажи электроэнергии собственным трейдерам или связанным лицам.



