Об этом он написал в твиттере .

Министр обнародовал видео, в котором российский пропагандист с канала Russia Today Антон Красовский заявил: "А прямо топить их (украинских детей, - ред.) надо было в Тисине. Прямо там, где "плине кача". Прямо топить этих детей, топить, прямо в Тисине".

Дмитрий Кулеба призвал правительства, до сих пор не запретившие канал Russia Today, пересмотреть этот отрывок.

"Вот на чьей вы стороне, если позволяете RT работать в ваших странах. Агрессивное подстрекательство к геноциду (этот человек предстанет за это перед судом), ничего общего со свободой слова. Пора запретить RT во всем мире!" – подчеркнул он.

7 сентября в Брюсселе состоялась презентация первого детального исследования о злонамеренном влиянии, которое распространяет российский пропагандистский канал Russia Today.

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