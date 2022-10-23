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На Russia Today призвали "топить украинских детей". Кулеба требует запретить вещание канала по всему миру

23 октября, 2022 воскресенье
17:21
война с Россией Russia Today

Глава МИД Дмитрий Кулеба требует запретить канал Russia Today в мире из-за призывов пропагандиста РФ Антона Красовского "топить украинских детей"

Об этом он написал в твиттере .

Министр обнародовал видео, в котором российский пропагандист с канала Russia Today Антон Красовский заявил: "А прямо топить их (украинских детей, - ред.) надо было в Тисине. Прямо там, где "плине кача". Прямо топить этих детей, топить, прямо в Тисине".

Дмитрий Кулеба призвал правительства, до сих пор не запретившие канал Russia Today, пересмотреть этот отрывок.

"Вот на чьей вы стороне, если позволяете RT работать в ваших странах. Агрессивное подстрекательство к геноциду (этот человек предстанет за это перед судом), ничего общего со свободой слова. Пора запретить RT во всем мире!" – подчеркнул он.

  • 7 сентября в Брюсселе состоялась презентация первого детального исследования о злонамеренном влиянии, которое распространяет российский пропагандистский канал Russia Today.

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