На Рождество Путин находился в "бункерной" церкви. И без никого
Пресс-служба главы российского государства Владимира Путина обнародовала фото и видео его пребывания на рождественской церковной службе по случаю православного Рождества
Об этом рассказывает Еспресо.TV .
Как отмечается, служба проводилась в храме Спаса Нерукотворного Образа в подмосковной резиденции Ново-Огарево. Независимые российские медиа и блоги называют эту церковь "бункерной".
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В обнародованной хронике видно, что рядом с Путиным нет никого. Он стоит, целует икону и ставит свечи.
Священник на фото и видео с Путиным не общается. Он виден только издалека, со спины, и слышен голос.
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