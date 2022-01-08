На Рождество Путин находился в "бункерной" церкви. И без никого

Об этом рассказывает Еспресо.TV .



Как отмечается, служба проводилась в храме Спаса Нерукотворного Образа в подмосковной резиденции Ново-Огарево. Независимые российские медиа и блоги называют эту церковь "бункерной".



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В обнародованной хронике видно, что рядом с Путиным нет никого. Он стоит, целует икону и ставит свечи.

Священник на фото и видео с Путиным не общается. Он виден только издалека, со спины, и слышен голос.