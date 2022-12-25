На Рождество на столичном вокзале споют колядки
В пятницу, 25 декабря, на Центральном вокзале в Киеве в честь Рождества споют колядки
Об этом информирует Укрзализныця .
Мероприятие состоится в вестибюле Центрального вокзала столицы рядом с елкой. Колядки будет петь группа "Щука-Рыба".
Также посетителей ждет сюрприз, впрочем, какой именно, не сообщают. Только подчеркивают, что столичный вокзал снаружи превратится в нечто удивительное.
В 18:30 Укрзализныця приглашает всех собраться на площади у Центрального вокзала. А уже в 19:30 начнется исполнение колядок.
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