На Рождество на столичном вокзале споют колядки

Об этом информирует Укрзализныця .

Мероприятие состоится в вестибюле Центрального вокзала столицы рядом с елкой. Колядки будет петь группа "Щука-Рыба".

Также посетителей ждет сюрприз, впрочем, какой именно, не сообщают. Только подчеркивают, что столичный вокзал снаружи превратится в нечто удивительное.

В 18:30 Укрзализныця приглашает всех собраться на площади у Центрального вокзала. А уже в 19:30 начнется исполнение колядок.

9 декабря стало известно, что на период зимних праздников Укрзализныця назначила "Лыжный экспресс" из Киева в Славское.

В понедельник, 19 декабря, в первый рейс отправился поезд Святого Николая.

20 декабря из Славянска и Краматорска Донецкой области отправился поезд Святого Николая. Через пять дней поезд прибудет к детям в четырех прифронтовых областях.

21 декабря стало известно, что с 24, 25 и 31 декабря, а также 1, 7 и 8 января по столице будет курсировать ретро-поезд на паровозной тяге.