На Ровенской АЭС произошла авария: разгерметизировался трубопровод

Об этом сообщает вFacebook Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"26 октября в 15:03 в г. Вараш на территории Ровенской АЭС на открытой территории возле блока № 3 (находится на планово-предупредительном ремонте) произошла разгерметизация водородного трубопровода (диам. 50 мм) и вспышка водорода без дальнейшего горения", - говорится в сообщении.

В настоящее время трубопровод персоналом станции перекрыт. Жертв и пострадавших нет.

"Радиационное и противопожарное состояние в пределах нормы. Станция работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

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