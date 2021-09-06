На Ровенщине закончились экспресс-тесты на коронавирус, следующие ожидают в октябре

Об этом заявила председатель КП "Областной центр общественного здоровья" Елена Ганздюк, сообщает "Ровно вечернее".

"Тесты закуплены за средства госбюджета и поступают нам от Минздрава. Сейчас они закончились, ведь с момента обострения эпидситуации потребность в експрес-тестах растет и будет острая", - сказала она.

Ближайшая поставка в область ожидается на октябрь-ноябрь.