На Ровенщине в результате короткого замыкания во время движения загорелся поезд

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области Дмитрий Мельник, передает УНИАН.



Происшествие произошло утром 17 августа вблизи станции "Малинск" Ровенского района.



"Горел тепловоз грузового поезда", - рассказал Мельник.

По его словам, возгорание случилось в моторном отсеке тепловоза. Пожар ликвидировали в 11:30.



Предварительная причина его возникновения - короткое замыкание. Как утверждают спасатели, тепловоз довольно старый. Жертв и пострадавших нет.



Сейчас информации ни о том, какой груз вез поезд, ни о наличии пострадавших, нет.

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