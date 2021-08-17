На Ровенщине в результате короткого замыкания во время движения загорелся поезд
На Ровенщине во время движения загорелся тепловоз грузового поезда
Об этом сообщил руководитель пресс-службы Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области Дмитрий Мельник, передает УНИАН.
Происшествие произошло утром 17 августа вблизи станции "Малинск" Ровенского района.
"Горел тепловоз грузового поезда", - рассказал Мельник.
По его словам, возгорание случилось в моторном отсеке тепловоза. Пожар ликвидировали в 11:30.
Предварительная причина его возникновения - короткое замыкание. Как утверждают спасатели, тепловоз довольно старый. Жертв и пострадавших нет.
Сейчас информации ни о том, какой груз вез поезд, ни о наличии пострадавших, нет.
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