Откачивали топливо из тепловозов: на Ровенщине разоблачили должностных лиц "Укрзализныци"
На Ровенщине группа служащих систематически разворовывала горюче-смазочные материалы государственного общества
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.
По данным следствия, группа служащих утром и вечером откачивала с маневровых тепловозов топливо. Таким образом присваивалось от 15 до 30 тонн ежемесячно, которые работники реализовывали. По результатам проведенных негласных следственных действий, в форме контроля за совершением преступления в виде оперативной закупки, в них приобретено 200 литров похищенного топлива.
Отмечается, что правоохранители задержали пятерых должностных лиц предприятия в порядке ст. 208 УПК Украины при хищения горюче-смазочных материалов. Сейчас задержанным сообщено о подозрении и избраны меры пресечения.
"Проведено более 30 санкционированных обысков в помещениях предприятия и по месту жительства должностных лиц. Изъято более 1400 литров дизельного топлива, канистры с остатками горючего, средства для его откачки, пять автомобилей, которые использовались для перевозки похищенного топлива, мобильные телефоны, денежные средства в разной валюте, банковские карты, черновые записи ", - говорится в сообщении.
Там добавляют, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Ровенское районное управление полиции Главного управления Нацполиции в Ровенской области, оперативное сопровождение - Управление стратегических расследований в Ровенской области ДВР Нацполиции Украины при взаимодействии с Аппаратом директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.89
Покупка 26.89Продажа 27.12
-
EUR
Покупка 31.63Продажа 32.02
- Актуальное
- Важное