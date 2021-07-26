Откачивали топливо из тепловозов: на Ровенщине разоблачили должностных лиц "Укрзализныци"

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.



По данным следствия, группа служащих утром и вечером откачивала с маневровых тепловозов топливо. Таким образом присваивалось от 15 до 30 тонн ежемесячно, которые работники реализовывали. По результатам проведенных негласных следственных действий, в форме контроля за совершением преступления в виде оперативной закупки, в них приобретено 200 литров похищенного топлива.



Отмечается, что правоохранители задержали пятерых должностных лиц предприятия в порядке ст. 208 УПК Украины при хищения горюче-смазочных материалов. Сейчас задержанным сообщено о подозрении и избраны меры пресечения.



"Проведено более 30 санкционированных обысков в помещениях предприятия и по месту жительства должностных лиц. Изъято более 1400 литров дизельного топлива, канистры с остатками горючего, средства для его откачки, пять автомобилей, которые использовались для перевозки похищенного топлива, мобильные телефоны, денежные средства в разной валюте, банковские карты, черновые записи ", - говорится в сообщении.



Там добавляют, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Ровенское районное управление полиции Главного управления Нацполиции в Ровенской области, оперативное сопровождение - Управление стратегических расследований в Ровенской области ДВР Нацполиции Украины при взаимодействии с Аппаратом директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця".

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