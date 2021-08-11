На Ровенщине у 80% больных коронавирусом подтвердили штамм "Дельта"
Штамм коронавируса "Дельта" обнаружили у 80% больных в Ровенской области
Об этом сообщает пресс-служба Ровенской ОГА.
"Динамика заболевания COVID-19 в Ровенской области увеличивается. Только за последнюю неделю количество заболевших возросло на 60%", - сообщил главный санврач области Роман Сафонов.
По его словам, "Дельта" штамм, который сейчас доминирует в регионе, очень активный и быстро распространяется.
"Сейчас 80% больных COVID-19 заражены этим штаммом. Уже завтра мы направляем 30 образцов в подтверждение результатов в арбитражную лабораторию", - отметил Сафонов.
- Напомним, первые два случая инфицирования штаммом коронавируса "Дельта" обнаружили в Чернигове .
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