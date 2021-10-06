На Ровенщине у 1,5 летнего ребенка обнаружили полиомиелит, - МОЗ

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Заболел ребенок 1,5 года.

Первые симптомы появились 1 сентября, 3 сентября ребенка госпитализировали с симптомами пареза нижних конечностей.

В области работает команда эпидемиологов и вирусологов. Они проводят эпидемрасследование: поиск контактных лиц, сбор и анализы их биоматериалов, детальное изучение обстоятельств.

Ребенок не был привит от полиомиелита. Его родители отказались от вакцинации по религиозным убеждениям.

В Минздраве заявили, что уровень охвата прививками от полиомиелита (детей до 1 года) в 2021 году недостаточен, за 8 месяцев текущего года привито только 53% новорожденных.

Вакцина от полиомиелита в Украине является бесплатной.

Полиомиелит - это острое инфекционное заболевание. Полиовирус передается от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего - через грязные руки, инфицированную пищу и воду.



Наиболее уязвимые дети в возрасте до пяти лет, поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.

