На Ровенщине у 1,5 летнего ребенка обнаружили полиомиелит, - МОЗ
В Ровенской области подтвердили случай полиомиелита
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Заболел ребенок 1,5 года.Первые симптомы появились 1 сентября, 3 сентября ребенка госпитализировали с симптомами пареза нижних конечностей.
В области работает команда эпидемиологов и вирусологов. Они проводят эпидемрасследование: поиск контактных лиц, сбор и анализы их биоматериалов, детальное изучение обстоятельств.
Ребенок не был привит от полиомиелита. Его родители отказались от вакцинации по религиозным убеждениям.
В Минздраве заявили, что уровень охвата прививками от полиомиелита (детей до 1 года) в 2021 году недостаточен, за 8 месяцев текущего года привито только 53% новорожденных.
Вакцина от полиомиелита в Украине является бесплатной.
Полиомиелит - это острое инфекционное заболевание. Полиовирус передается от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего - через грязные руки, инфицированную пищу и воду.
Наиболее уязвимые дети в возрасте до пяти лет, поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.
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