На Ровенщине после укуса змеи госпитализировали 12-летнего мальчика

Об этом сегодня, 24 июля 2021, сообщила пресс-служба ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области, передает Еспресо.TV .

"При сводке информации от дежурного на линии "103" спасателям на спецлинии "101" поступила информация, что 23 июля в Ровенскую областную детскую больницу с диагнозом укус змеи был госпитализирован мальчик 2009 года рождения", - говорится в сообщении.

Поэтому спасатели ГСЧС области напомнили меры против укусов змей во время пребывания на природе:



- надеть надежную обувь;



- надеть широкие брюки и заправить их в ботинки так, чтобы образовался напуск сверху. Если змея будет кусать, то она прокусит ткань брюк, а не кожу;



- в месте желаемого отдыха необходимо сначала палкой раздвинуть заросшие, обследовать ущелья, камни, чтобы ненароком не потревожить змею, если в этом месте и будет змея - она скорее убежит;



- двигаясь по тропинке, держать перед собой палку;



- ночью двигаться с фонариком;



- не стоит устраивать ночлег вблизи возможных тайников змей: трухлявых пней, деревьев с дуплами, у входа в нору или пещеру, рядом с кучами мусора;



- в теплые летние ночи змеи активны и могут приползти к огню погреться - будьте осмотрительны;



- плотно закрывайте вход в палатку, чтобы змея не могла туда заползти и укусить человека во сне.



"Следует помнить, что змея никогда не нападает на человека первой!", - отмечается в сообщении.





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