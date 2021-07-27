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На Ровенщине от удара молнии загорелась школа

27 июля, 2021 вторник
13:40
Общество пожар

В ночь на вторник, 27 июля, в селе Перекалье Вараського района Ровенской области молния попала в местную школу, в результате чего начался пожар

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Прибыв на место происшествия пожарные установили, что горит кровля местной школы.

Там рассказали, что на помощь пожарным, что тушили горящую кровлю, пришли местные жители, которые начали выносить из кабинетов учебное оборудование и другое имущество, чтобы спасти его от уничтожения огнем.

На ликвидацию пожара ушло около четырех часов. Огнем было уничтожено перекрытие на площади 360 м².

Предполагаемая причина пожара - разряд молнии. Окончательная причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

Никто из людей в результате происшествия не пострадал.

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