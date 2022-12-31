На Ростовской АЭС произошел пожар. Погиб 1 работник

Об этом сообщает официальный сайт Росэнергоатом.

Пожар произошел на энергоблоке №3. Загорелся блочный трансформатор, якобы находившийся на плановом ремонте. Для ликвидации последствий понадобилось 5 пожарных групп.

На месте пожара обнаружен один погибший работник станции, еще 1 россиянин пострадал и госпитализирован.

"Нарушений границ и условий безопасной эксплуатации оборудования нет. Радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественные фоновые значения", - пишут в Росэнергоатоме.

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