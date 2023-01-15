На российской мине подорвались двое жителей Херсонщины
Возле Великой Александровки, Херсонская область, двое мужчин подорвались на мине захватчиков, оба погибли на месте
Об этом проинформировал глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич в телеграммах.
Он отметил, что неподалеку от Великой Александровки, Херсонщина, на вражеской мине взорвались двое мужчин 35 и 53 лет. Они проверяли свои поля, однако наткнулись на боеприпасы, оба погибли на месте.
"Менная опасность на Херсонщине остается чрезвычайно высокой. Пожалуйста, воздержитесь от посещения полей, лесополос и других мест, которые еще не обследовали саперы. Это очень опасно. Если вы натолкнулись на взрывоопасный предмет, ни в коем случае не трогайте его. Сообщите о такой находке правоохранителей или спасателей", - подчеркнул глава ОВА.
- Напомним, 4 января во время разминирования деоккупированного от россиян Изюмского района Харьковщины в результате детонации боеприпаса пострадал старший сапер, а в Балаклее подорвался 22-летний мужчина.
- Глава Херсонской ранее сообщал , что 8 января в Великоалександровской общине на мине, оставленной россиянами, также подорвался местный житель.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.96
Покупка 39.96Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 41.97Продажа 43
- Актуальное
- Важное