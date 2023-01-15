На российской мине подорвались двое жителей Херсонщины

Об этом проинформировал глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич в телеграммах.

Он отметил, что неподалеку от Великой Александровки, Херсонщина, на вражеской мине взорвались двое мужчин 35 и 53 лет. Они проверяли свои поля, однако наткнулись на боеприпасы, оба погибли на месте.

"Менная опасность на Херсонщине остается чрезвычайно высокой. Пожалуйста, воздержитесь от посещения полей, лесополос и других мест, которые еще не обследовали саперы. Это очень опасно. Если вы натолкнулись на взрывоопасный предмет, ни в коем случае не трогайте его. Сообщите о такой находке правоохранителей или спасателей", - подчеркнул глава ОВА.

Напомним, 4 января во время разминирования деоккупированного от россиян Изюмского района Харьковщины в результате детонации боеприпаса пострадал старший сапер, а в Балаклее подорвался 22-летний мужчина.

Глава Херсонской ранее сообщал , что 8 января в Великоалександровской общине на мине, оставленной россиянами, также подорвался местный житель.

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