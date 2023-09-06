На российской Камчатке отказались от эксплуатации западных самолетов из-за нехватки запчастей
Принадлежащий России полуостров на Дальнем Востоке Евразии из-за нехватки запчастей приостановил использование самолетов западного производства
Об этом информирует российское пропагандистское агентство РБК-Россия .
На Камчатке отказались от эксплуатации западных самолетов L-410, производимых чешской компанией Aircraft Industries. Самолеты исчерпали ресурс некоторых деталей и механизмов, которые нельзя заказать из-за параллельного импорта.
С начала сентября в крае не летают 19-местные чешские L-410.
Это второй регион России, который остановил эксплуатацию этого вида авиатехники с 2023 года.
Три L-410 использовались принадлежащим к "Авроре" Камчатским авиационным предприятием для полетов в пять отдаленных и малонаселенных населенных пунктов Камчатки - Никольское, Озерное, Соболево, Тигиль и Усть-Хайрюзово, где проживает около 6 тыс. человек.
Эксплуатация L-410 прекратилась из-за истощения ресурсов, некоторых деталей и механизмов.
"Это произошло из-за проблем со снабжением по параллельному импорту", - рассказал представитель власти Камчатки, не называя подробностей.
Вероятно, проблемы возникли из-за западных санкций.
- 4 июля стало известно, что российский военный самолет МиГ-31 потерпел крушение во время учебного полета на Камчатке над акваторией Авачинского залива, экипаж ищут.
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