На российской авиабазе Дягилево после взрывов стало меньше на 9 бомбардировщиков – спутниковые фото

Об этом сообщает Радио "Свобода".

Как видно на спутниковых снимках сервиса Planet.com, сделанных утром 7 декабря, с авиабазы исчезли по меньшей мере девять стратегических бомбардировщиков Ту-22М.

Фотографии опубликовал в твиттере редактор информационной службы и информационных программ российской редакции Радио Свобода Марк Крутов.

"Поврежденный Ту-22М исчез, оставив лишь тень на полигоне, – написал он. – По меньшей мере 9 бомбардировщиков Ту-22М покинули базу, а также несколько других самолетов".

На снимках также видны следы еще нескольких пропавших Ту-22М. Марк Крутов предположил, что их переместили в другое место на той же авиабазе.

5 декабря Израильская компания спутниковых изображений ImageSat Intl. также опубликовала фото с места взрывов, произошедших на аэродроме Дягиляево возле Рязани. На снимках видны следы горения у бомбардировщика Ту-22М.

5 декабря попали под удар военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области. Трое российских военнослужащих, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо получили ранения. Оба аэродрома обслуживают самолеты, выпускающие ракеты по территории Украины. По неподтвержденным данным на одном из аэродромов в результате взрыва были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95МС, а на другом – взорвалась цистерна с горючим. Вечером в минобороны РФ признали, что два аэродрома потерпели от ударов.

Атаки на аэродромы в городе Энгельс в Саратовской области России и Дягиляево вблизи Рязани в британской разведке назвали одним из самых больших провалов в российской обороне с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину

Военный эксперт Иван Киричевский в эфире Эспрессо отметил, что российские военные базы и аэродромы очень уязвимы, поскольку россияне активно используют ракеты от систем ПВО С-300 и С-400 для ударов по Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb