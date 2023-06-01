На российском телеканале оппозиция призвала отстранить Путина от власти, – британская разведка
Российский оппозиционный политик Борис Надеждин призвал к избранию нового президента для возобновления отношений с Европой
Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.
27 мая российский оппозиционный политик Борис Надеждин выступил на российском канале НТВ и призвал к избранию нового президента в 2024 году, чтобы возобновить нормальные отношения с Европой.
По данным британской разведки политик всегда критиковал войну. Это выдающееся обращение стало первым призывом к замене Владимира Путина на российском государственном телевидении с момента начала конфликта.
Последние 15 месяцев в России характеризовались введением ограничений свободы слова в России, что отдало напоминающее советское время. Однако жестокая риторика националистических деятелей, таких как владелец группы Вагнера Евгений Пригожин, увеличивает интерес к табуированным темам среди оппозиционеров, говорят эксперты.
- Напомним, между Евгением Пригожиным и высшим военным руководством РФ давно напряжены отношения. Так, 21 февраля стало известно, что он неоднократно жаловался на нехватку надлежащего снабжения боеприпасами его боевикам, публично критиковал и скандалил с чиновниками российского минобороны, в том числе с его председателем Сергеем Шойгу. Недавно основатель ПИК Вагнера заявил , что его и других высокопоставленных вагнеровцев полностью отключили от правительственной линии связи РФ и заблокировали все пропуски в российские министерства.
- 13 марта Институт изучения войны констатировал, что конфликт между минобороны России и Евгением Пригожиным достиг апогея на фоне битвы за Бахмут .
- 15 мая стало известно, что Пригожин якобы предлагал Украине в обмен на отвод подразделений ВСУ из Бахмута, раскрыть данные о позициях войск РФ для атак.
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