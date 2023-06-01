Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир На российском телеканале оппозиция призвала отстранить Путина от власти, – британская разведка

На российском телеканале оппозиция призвала отстранить Путина от власти, – британская разведка

1 июня, 2023 четверг
10:04
Мир

Российский оппозиционный политик Борис Надеждин призвал к избранию нового президента для возобновления отношений с Европой

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

27 мая российский оппозиционный политик Борис Надеждин выступил на российском канале НТВ и призвал к избранию нового президента в 2024 году, чтобы возобновить нормальные отношения с Европой.

По данным британской разведки политик всегда критиковал войну. Это выдающееся обращение стало первым призывом к замене Владимира Путина на российском государственном телевидении с момента начала конфликта.

Последние 15 месяцев в России характеризовались введением ограничений свободы слова в России, что отдало напоминающее советское время. Однако жестокая риторика националистических деятелей, таких как владелец группы Вагнера Евгений Пригожин, увеличивает интерес к табуированным темам среди оппозиционеров, говорят эксперты.

  • Напомним, между Евгением Пригожиным и высшим военным руководством РФ давно напряжены отношения. Так, 21 февраля стало известно, что он неоднократно жаловался на нехватку надлежащего снабжения боеприпасами его боевикам, публично критиковал и скандалил с чиновниками российского минобороны, в том числе с его председателем Сергеем Шойгу. Недавно основатель ПИК Вагнера заявил , что его и других высокопоставленных вагнеровцев полностью отключили от правительственной линии связи РФ и заблокировали все пропуски в российские министерства.
  • 13 марта Институт изучения войны констатировал, что конфликт между минобороны России и Евгением Пригожиным достиг апогея на фоне битвы за Бахмут .
  • 15 мая стало известно, что Пригожин якобы предлагал Украине в обмен на отвод подразделений ВСУ из Бахмута, раскрыть данные о позициях войск РФ для атак.
Общество
Россия
Владимир Путин
Читайте также:
тарифи на електроенергію, лічильник
Автор Зиновия Воронович
31 мая, 2023 среда
Новые тарифы на электроэнергию для населения. Что с ними не так
Джозеф Байден
30 мая, 2023 вторник
Безлимит на два года: в СМИ появились детали соглашения между Байденом и республиканцами о госдолге США
сонце
31 мая, 2023 среда
Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой погодой начнется лето в Украине
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.05
    Покупка 37.05
    Продажа 37.58
  • EUR
    Покупка 39.8
    Продажа 40.61
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
1 июня
11:39
Обновлено
Зеленский прибыл в Молдову на саммит Европейского политического сообщества
11:37
Обновлено
Ночная ракетная атака по Киеву: все вражеские цели уничтожены. Три человека погибли, 16 пострадавших
11:24
Обновлено
Мужчина погибшей от ракетной атаки на Киев 1 июня заявил о закрытом укрытии во время тревоги, власти выясняют причины
10:59
Инфографика
Курс валют на 1 июня: сколько стоит евро, доллар и злотый
10:58
Эксклюзив
Мы будем пытаться увеличить мощность и успеваемость ПВО Украины, - Блинкен
10:51
OPINION
Сергей Руденко
Лампочка для Ахметова
10:48
Обновлено
флаг России
"Мы идем освобождать всю РФ": РДК и легион "Свобода России" заявили о начале второй фазы рейда
10:27
Маск снова вернул себе титул самого богатого человека мира
10:23
СБУ разоблачила российского агента в рядах ВСУ, собиравшего информацию о вооружениях и ПВО
10:07
Обзор
В День защиты детей россияне убили маленьких украинцев, Молдову защищают самолеты НАТО. Акценты мировых СМИ 1 июня
10:01
Пригожин заявил о выходе основной силы ПВК Вагнера из Бахмута
09:48
Россияне маневрируют ракетоносителями. В Черном море их три, залп до 16 "калибров"
09:35
Укрпочта выпустила новую почтовую марку ко Дню защиты детей
08:44
Инфографика
Силы обороны в сутки ликвидировали 460 российских солдат, 7 БПЛА и 14 артсистем, - Генштаб ВСУ
08:28
Украинские номады
08:26
Белый дом
Палата представителей поддержала законопроект о повышении лимита госдолга США
07:38
Украинское Минобороны призвало Австралию присоединиться к танковой коалиции
07:36
Ночью ПВО сбила 10 из 10 вражеских ракет комплекса "Искандер", летевших на Киевщину, - Генштаб
07:01
Обновлено
Верещук: враг меняет имена и даты рождения незаконно депортированным из Украины детям
06:47
Военное командование РФ хочет заменить в наступательных операциях в Украине вагнеровцев кадыровцами, - ISW
05:53
В приюте Судана умерло 60 детей, оказавшихся в ловушке из-за боев
05:49
"Не компенсирует поражения на поле боя": Британия в ОБСЕ о терроре РФ украинских городов
05:03
Литва ожидает провокации Беларуси во время саммита НАТО в июле
04:35
Оппозиция сообщила, что в Беларуси действуют лагеря для содержания и перевоспитания детей из Украины
02:45
Местные власти сообщают об обстреле Шебекино на Белгородщине: есть двое пострадавших
02:17
Украина заказала еще 300 разведдронов Vector на средства Германии
01:49
У Байдена поддержали саммит для достижения мира в Украине без участия России
01:21
Сенат Чехии поддержал скорейшее вступление Украины в НАТО
01:05
"Севилья" по пенальти победила "Рому" в финале Лиги Европы
00:54
Белый дом
США против ударов по РФ, но решать, как применять оружие должна Украина, - Белый дом
00:27
Трибунал ООН осудил двух соратников экспрезидента Югославии Милошевича
00:02
Зеленский: задействованный в зерновой инициативе порт "Южный" фактически заблокирован, там накоплено 1,5 млн тонн агропродукции
2023, среда
31 мая
23:29
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 31 мая
23:12
Залужный обсудил украинское контрнаступление с генералом Милли
22:32
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Перспективы производства украинских дронов-камикадзе и работа артиллерии ВСУ возле Бахмута. Колонка Сергея Згурца
22:24
РФ продолжила обстрелы Херсонщины, убив мирного жителя
22:02
Украинцам запретили посещать леса в ряде регионов Украины
21:58
Эксклюзив
Повышение цен на электроэнергию автоматически увеличит стоимость водоснабжения, - экс-министр соцполитики Рева
21:50
Дело о взятке экс-председателю Верховного Суда: Князева оставили под стражей и уменьшили размер залога
21:29
Ракеты для HIMARS и Patriot, системы Avenger и Stinger: США объявили новый пакет военной помощи Украине
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV