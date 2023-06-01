Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

27 мая российский оппозиционный политик Борис Надеждин выступил на российском канале НТВ и призвал к избранию нового президента в 2024 году, чтобы возобновить нормальные отношения с Европой.

По данным британской разведки политик всегда критиковал войну. Это выдающееся обращение стало первым призывом к замене Владимира Путина на российском государственном телевидении с момента начала конфликта.

Последние 15 месяцев в России характеризовались введением ограничений свободы слова в России, что отдало напоминающее советское время. Однако жестокая риторика националистических деятелей, таких как владелец группы Вагнера Евгений Пригожин, увеличивает интерес к табуированным темам среди оппозиционеров, говорят эксперты.