На российском пропагандистском сайте 9 мая появилась статья "Путин превратился в жалкого диктатора и параноика"

Об этом сообщает Медуза .

Утром 9 мая на Лента.ру появилось несколько сообщений, направленных против руководства России из-за войны в Украине. Впоследствии публикации исчезли с сайта, но остались в веб-архиве.

Судя по нему, было заменено около 20 публикаций, вышедших 8 и 9 мая.

Среди прочего появились следующие сообщения:

"Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика";

"Россия бросает трупы своих солдат в Украину";

"Минобороны солгали родственникам погибших на крейсере "Москва";

"Ближайший соратник Путина захотел вернуть Россию на 100 лет назад";

"Зеленский оказался круче Путина";

"Путин развязал одну из самых кровавых войн 21 века";

"Русская элита оказалась ничтожно безвольной";

"Русские власти запретили журналистам говорить о негативе";

"Россия полностью уничтожила Мариуполь";

"Россия угрожает уничтожить весь мир";

"Войной легче прикрыть провалы в экономике". Путин должен уйти. Он развязал бессмысленную войну и ведет Россию в пропасть".

Ответственность за публикацию этих новостей взяли на себя два работника Ленты.ру.

28 марта хакеры Anonymous сломали серверы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.

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