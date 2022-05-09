На российском пропагандистском сайте 9 мая появилась статья "Путин превратился в жалкого диктатора и параноика"
На прокремлевском сайте "Лента.ру" 9 мая выложили 20 статей и новостей с правдивыми заголовками о российском диктаторе Владимире Путине и войне РФ против Украины
Об этом сообщает Медуза .
Утром 9 мая на Лента.ру появилось несколько сообщений, направленных против руководства России из-за войны в Украине. Впоследствии публикации исчезли с сайта, но остались в веб-архиве.
Судя по нему, было заменено около 20 публикаций, вышедших 8 и 9 мая.
Среди прочего появились следующие сообщения:
"Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика";
"Россия бросает трупы своих солдат в Украину";
"Минобороны солгали родственникам погибших на крейсере "Москва";
"Ближайший соратник Путина захотел вернуть Россию на 100 лет назад";
"Зеленский оказался круче Путина";
"Путин развязал одну из самых кровавых войн 21 века";
"Русская элита оказалась ничтожно безвольной";
"Русские власти запретили журналистам говорить о негативе";
"Россия полностью уничтожила Мариуполь";
"Россия угрожает уничтожить весь мир";
"Войной легче прикрыть провалы в экономике". Путин должен уйти. Он развязал бессмысленную войну и ведет Россию в пропасть".
Ответственность за публикацию этих новостей взяли на себя два работника Ленты.ру.
- 28 марта хакеры Anonymous сломали серверы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.39
Покупка 31.39Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.95Продажа 33.81
- Актуальное
- Важное