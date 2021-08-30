На российском модуле МКС обнаружили трещины

Об этом РИА Новости сообщил генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев, передает Бабель.

По его словам, со временем трещины в модуле "начнут расползаться".



Соловьев заявил, что системы российского сегмента МКС сильно изношены и оборудования станции может выйти из строя.



80% систем другого модуля "Звезда" вышло за гарантийный срок эксплуатации.

"Состоялось заседание президиума Научно-технического совета" Роскосмоса ", где отмечалось, что станция дышит на ладан", - сказал Соловьев.