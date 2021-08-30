На российском модуле МКС обнаружили трещины
На старом модуле Международной космической станции "Заря" обнаружили трещины
Об этом РИА Новости сообщил генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев, передает Бабель.
По его словам, со временем трещины в модуле "начнут расползаться".
Соловьев заявил, что системы российского сегмента МКС сильно изношены и оборудования станции может выйти из строя.
80% систем другого модуля "Звезда" вышло за гарантийный срок эксплуатации.
"Состоялось заседание президиума Научно-технического совета" Роскосмоса ", где отмечалось, что станция дышит на ладан", - сказал Соловьев.
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