На российском фондовом рынке произошел наибольший обвал с марта 2021 года

Об этом сообщает российская служба Радио "Свобода".



Так, 18 января индекс московской биржи к закрытию торгов опустился на 6,5%, в другом значении – до отметки 3 тысячи 328 пунктов.



Индекс РТС (основным индикатором фондового рынка России) упал на 7,29%, или до 1 тыс. 367 пунктов. Последнее значение индекса РТС было ниже 1 тыс. 400 пунктов в феврале 2021 года.



Издание отмечает, что акции крупнейших российских компаний "Газпрома", "Сбера" (бренд "Сбербанка России" – Ред.) и "Яндекса" также упали в среднем на 10%.



По мнению аналитиков и экспертов, акции дешевеют из-за геополитической напряженности, в частности, ситуации на российско-украинской границе, где Москва накопила войска.

Напомним, 23 декабря Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный сообщил , что вдоль границы с Украиной насчитывается около 52 российских батальонно-тактических групп, также наращивание сил РФ происходит в оккупированном Крыму.

Он также заявил , что украинскому военному командованию и властям следует учитывать возможности РФ увеличивать личный состав войска против Украины до почти 1 млн солдат.