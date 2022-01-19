На российском фондовом рынке произошел наибольший обвал с марта 2021 года
На российском фондовом рынке произошел наибольший обвал с марта прошлого года – эксперты связывают это с накоплением войск на российско-украинской границе
Об этом сообщает российская служба Радио "Свобода".
Так, 18 января индекс московской биржи к закрытию торгов опустился на 6,5%, в другом значении – до отметки 3 тысячи 328 пунктов.
Индекс РТС (основным индикатором фондового рынка России) упал на 7,29%, или до 1 тыс. 367 пунктов. Последнее значение индекса РТС было ниже 1 тыс. 400 пунктов в феврале 2021 года.
Издание отмечает, что акции крупнейших российских компаний "Газпрома", "Сбера" (бренд "Сбербанка России" – Ред.) и "Яндекса" также упали в среднем на 10%.
По мнению аналитиков и экспертов, акции дешевеют из-за геополитической напряженности, в частности, ситуации на российско-украинской границе, где Москва накопила войска.
- Напомним, 23 декабря Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный сообщил , что вдоль границы с Украиной насчитывается около 52 российских батальонно-тактических групп, также наращивание сил РФ происходит в оккупированном Крыму.
- Он также заявил , что украинскому военному командованию и властям следует учитывать возможности РФ увеличивать личный состав войска против Украины до почти 1 млн солдат.
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