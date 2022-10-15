На российском Дальнем Востоке нашли повешенным военного комиссара
На фоне мобилизации в России начались загадочные смерти военных комиссаров. В Приморье был найден мертвым военный комиссар Партизанского и Лазовского районов Роман Малык
Об этом сообщили в российском telegram-канале "ЧТД".
Сообщается также, что местные СМИ пишут, что его тело обнаружили на заборе "с признаками самоубийства". Хотя жители, а также родные Малыка сомневаются, что он покончил с собой.
Читайте также: Гайдай: 27 россиян сложили оружие и покинули позиции возле Кременной
В официальном telegram-канале Партизанского городского округа сообщили, что Малык "трагически ушел из жизни", "остановилось сердце сильного и мужественного человека".
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране .
- Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в засекреченном пункте указа российского диктатора говорится о количестве мобилизованных .
- 22 сентября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия избрала путь конфронтации , объявив частичную мобилизацию, поддержав организацию незаконных референдумов на оккупированных территориях Украины.
- 22 сентября министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Владимир Путин ставит себя в затруднительное политическое положение, объявление мобилизации может привести к свержению с поста президента.
- 14 октября стало известно, что президент РФ Путин заявил, что частичная мобилизация в России должна завершиться в течение двух недель, а из 300 тысяч мобилизовано уже 222 тысячи мужчин.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.01
Покупка 40.01Продажа 40.83
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.47
- Актуальное
- Важное