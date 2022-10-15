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На российском Дальнем Востоке нашли повешенным военного комиссара

15 октября, 2022 суббота
14:25
война с Россией

На фоне мобилизации в России начались загадочные смерти военных комиссаров. В Приморье был найден мертвым военный комиссар Партизанского и Лазовского районов Роман Малык

Об этом сообщили в российском telegram-канале "ЧТД".

Сообщается также, что местные СМИ пишут, что его тело обнаружили на заборе "с признаками самоубийства". Хотя жители, а также родные Малыка сомневаются, что он покончил с собой.

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В официальном telegram-канале Партизанского городского округа сообщили, что Малык "трагически ушел из жизни", "остановилось сердце сильного и мужественного человека".

  • 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране .
  • Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в засекреченном пункте указа российского диктатора говорится о количестве мобилизованных .
  • 22 сентября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия избрала путь конфронтации , объявив частичную мобилизацию, поддержав организацию незаконных референдумов на оккупированных территориях Украины.
  • 22 сентября министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Владимир Путин ставит себя в затруднительное политическое положение, объявление мобилизации может привести к свержению с поста президента.
  • 14 октября стало известно, что президент РФ Путин заявил, что частичная мобилизация в России должна завершиться в течение двух недель, а из 300 тысяч мобилизовано уже 222 тысячи мужчин.

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Россия
мобилизация
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