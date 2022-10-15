Об этом сообщили в российском telegram-канале "ЧТД".

Сообщается также, что местные СМИ пишут, что его тело обнаружили на заборе "с признаками самоубийства". Хотя жители, а также родные Малыка сомневаются, что он покончил с собой.

Читайте также: Гайдай: 27 россиян сложили оружие и покинули позиции возле Кременной

В официальном telegram-канале Партизанского городского округа сообщили, что Малык "трагически ушел из жизни", "остановилось сердце сильного и мужественного человека".

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране .

Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в засекреченном пункте указа российского диктатора говорится о количестве мобилизованных .

22 сентября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия избрала путь конфронтации , объявив частичную мобилизацию, поддержав организацию незаконных референдумов на оккупированных территориях Украины.

22 сентября министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Владимир Путин ставит себя в затруднительное политическое положение, объявление мобилизации может привести к свержению с поста президента.

14 октября стало известно, что президент РФ Путин заявил, что частичная мобилизация в России должна завершиться в течение двух недель, а из 300 тысяч мобилизовано уже 222 тысячи мужчин.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb