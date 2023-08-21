На российском аэродроме Шайковка в результате атаки дрона поврежден по меньшей мере один самолет, - ГУР
Украинская разведка заявляет, что на российском аэродроме Шайковка в результате атаки дрона поврежден по меньшей мере один самолет, однако власти РФ это скрывают
Это подтвердил в комментарии представитель ГУР Андрей Юсов.
"По меньшей мере, один самолет поврежден. Как и в большинстве случаев, российский режим пытается скрыть настоящие объемы потерь и повреждений", – сказал он.
Юсов заявил, что атаку дрона совершили люди из центральной России, выполнявшие задачи в координации с ГУР.
"Есть люди, которые в координации с ГУР выполнили поставленные задачи. Пришли из центральной России, отработали и успешно вернулись соответственно назад. Как и во многих других случаях, ГУР продолжает выполнять задачи собственно, в том числе и на территории государства агрессора.", – утверждает Юсов.
Ранее российский телеграмм-канал Baza сообщил, что на территорию воинской части в Калужской области залетел неизвестный беспилотник, разразившийся над взлетно-посадочной полосой.
Телеграмм-канал Mash заявил, что это был украинский гражданский дрон, оснащенный усиленной батареей. В сообщении утверждается, что беспилотник был сбит, а на месте падения дрона образовалась воронка и вспыхнул пожар, который был потушен без привлечения МЧС.
LIGA.net отмечает, что аэродром Шайковка используется для базирования самолетов дальней авиации Ту-22М3, применяемых в войне, и что именно оттуда 15 августа оккупанты выпустили четыре крылатых ракеты Х-22 по Украине.
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