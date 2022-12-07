На российском аэродроме "Энгельс" объявили воздушную тревогу
Вечером 6 декабря звуки сирены раздались на территории аэродрома в Энгельсе Саратовской области
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Воздушная тревога была объявлена на территории аэродрома в Саратовской области, где уже ранее прогремели взрывы.
"Сирена была на территории воинской части. Гражданской инфраструктуре ничего не угрожает", – заявил первый заместитель председателя Энгельского района Евгений Шпольский.
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- 5 декабря ударили военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области.
- Трое российских военнослужащих, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо получили ранения.
- По неподтвержденным данным на одном из аэродромов в результате взрыва были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95МС, а на другом – взорвалась цистерна с горючим.
- Вечером в минобороны РФ признали, что два аэродрома потерпели удар.
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