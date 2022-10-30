На российско-украинской войне погиб президент Донецкой областной федерации рукопашного боя Игорь Чечинов
29 октября на войне погиб Игорь Дмитриевич Чечинов – президент общественной организации "Донецкая областная федерация рукопашного боя "Донбасс", старший тренер Донецкой области по рукопашному бою, тренер-преподаватель Областной комплексной детско-юношеской спортивной школы общественной организации "Донецкая территориальная организация Всеукраинского физкультур общества "Колос", судья национальной категории по борьбе самбо и рукопашному бою
Об этом сообщило издание "Восточный вариант".
"Игорь Чечинов встал на защиту родной земли ради светлого и мирного будущего Донбасса и Украины. И навсегда останется в памяти воспитанников и всех, кто его знал, как настоящий патриот, преданный Отчизне и спорту", - говорится в сообщении.
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