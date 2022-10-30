На российско-украинской войне погиб президент Донецкой областной федерации рукопашного боя Игорь Чечинов

Об этом сообщило издание "Восточный вариант".

"Игорь Чечинов встал на защиту родной земли ради светлого и мирного будущего Донбасса и Украины. И навсегда останется в памяти воспитанников и всех, кто его знал, как настоящий патриот, преданный Отчизне и спорту", - говорится в сообщении.

29 октября на столичном Майдане простились с командиром морпехов Максимом Токаревым.