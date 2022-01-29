На российско-белорусских учениях фигурирует карта расчлененной Украины

Об этом свидетельствует фабула учений, заявленная штабом учений, передает Еспресо.TV.



"По сценарию на "Республику Полесье" и "Северную Федерацию" нападают "Западные" - коалиция государств, в которую входят "Нерис", "Помория", "Клопия" и подконтрольные им террористические организации, "чьи интересы в доминировании в регионе привели к вооруженному конфликту", - сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич.



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В "Республике Полесье" и "Северной Федерации" легко узнаются Беларусь и Россия, а "Нярису" (название реки в Вильнюсе) и "Помории" соответствуют Литва и Польша. Точно так они назывались и на прошлых российско-белорусских учениях, проходивших под названием "Запад-2021" осенью 2021 года. Украина у них тогда не фигурировала, поскольку оценивалась как "нейтральная", а в коалицию "Западных" входила загадочная "Полярная республика", соответствующая одной из скандинавских стран.







Схема "Заката-2021"