На российско-белорусских учениях фигурирует карта расчлененной Украины
Кроме Украины, в легенде военных учений Союзного государства России и Беларуси "Союзная решимость - 2022" каждая из стран - участниц моделированного конфликта имеет по одному соответствию - с вымышленным названием, но с тем же расположением, что и в реальной жизни. Суверенная территория Украины условно распределена между двумя государствами.
Об этом свидетельствует фабула учений, заявленная штабом учений, передает Еспресо.TV.
"По сценарию на "Республику Полесье" и "Северную Федерацию" нападают "Западные" - коалиция государств, в которую входят "Нерис", "Помория", "Клопия" и подконтрольные им террористические организации, "чьи интересы в доминировании в регионе привели к вооруженному конфликту", - сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич.
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В "Республике Полесье" и "Северной Федерации" легко узнаются Беларусь и Россия, а "Нярису" (название реки в Вильнюсе) и "Помории" соответствуют Литва и Польша. Точно так они назывались и на прошлых российско-белорусских учениях, проходивших под названием "Запад-2021" осенью 2021 года. Украина у них тогда не фигурировала, поскольку оценивалась как "нейтральная", а в коалицию "Западных" входила загадочная "Полярная республика", соответствующая одной из скандинавских стран.
Схема "Заката-2021"
В настоящее время Украина, как свидетельствует обнародованная карта "Союзной решимости - 2022", упоминается на стороне враждебного Союзному государству блока государств и предстает при этом в виде двух разных государственных образований - "Днепровии" (от слова "Днепр") и "Клопии", " граница между которыми проходит между Ривненщиной и Житомирщиной и дальше на юг, то есть там до 1939 года заканчивалась западная граница СССР в пределах современной Украины.
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