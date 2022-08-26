На российских складах в оккупированном Мелитопольском районе произошел "хлопок"
Вечером, 26 августа, на российских складах, расположенных в оккупированном Мелитопольском районе, произошли взрывы
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"Очередной "хлопок" на вражеских складах на территории Новобогдановской ОТГ Мелитопольского района. Жители громады слышали несколько взрывов, сейчас наблюдается задымление. Ждем подтверждения ликвидации еще одной базы рашистов", - написал Федоров.
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