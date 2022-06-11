На российских кораблях у берегов Украины около 40 ракет типа "Калибр" - ОК "Юг"

Об этом в вечернем своде сообщает Оперативное командование "Юг".

В отчете в частности добавляют, что, не преуспевая в продвижении на суше, враг испытывает мощь наших позиций вертолетными ударами с воздуха. В ответ наши Ми-8 нанесли удар по скоплению противника в Херсонской области, а Су-27 - по составу боеприпасов и скоплению вражеской техники в Николаевской области.

Изучая маршрут продвижения в оккупированную Херсонщину, наша разведывательная группа уничтожила группу рашистских десантников, завладев их оружием и средствами связи.

"В общем, за сутки силами наших подразделений, в том числе и ракетно-артиллерийских, количество врага сокращено на 39 рашистов, и, как минимум на 11 единиц техники: танк Т-62 и 4 бронированных, 3 грузовых автомобиля, автоматизированный комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2" и 2 гаубицы "Мста-Б", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Одесской области враг продолжает информационные вбросы относительно вероятной биологической угрозы региона или из-за распространения инфекционных болезней, или из-за провокации военных с разрушением проблемных могильников. Военные призывают не поддаваться панике и провокациям, доверять только достоверным официальным источникам и силам обороны.

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