На российских кораблях у берегов Украины около 40 ракет типа "Калибр" - ОК "Юг"
В Черноморской операционной зоне идет блокировка судоходства, вражеские корабли держат под угрозой ракетные удары почти всю территорию Украины. На четырех надводных кораблях и двух подводных лодках имеется 40 крылатых ракет типа "Калибр". Рядом с ними – два больших десантных корабля
Об этом в вечернем своде сообщает Оперативное командование "Юг".
В отчете в частности добавляют, что, не преуспевая в продвижении на суше, враг испытывает мощь наших позиций вертолетными ударами с воздуха. В ответ наши Ми-8 нанесли удар по скоплению противника в Херсонской области, а Су-27 - по составу боеприпасов и скоплению вражеской техники в Николаевской области.
Изучая маршрут продвижения в оккупированную Херсонщину, наша разведывательная группа уничтожила группу рашистских десантников, завладев их оружием и средствами связи.
"В общем, за сутки силами наших подразделений, в том числе и ракетно-артиллерийских, количество врага сокращено на 39 рашистов, и, как минимум на 11 единиц техники: танк Т-62 и 4 бронированных, 3 грузовых автомобиля, автоматизированный комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2" и 2 гаубицы "Мста-Б", – говорится в сообщении.
Кроме того, в Одесской области враг продолжает информационные вбросы относительно вероятной биологической угрозы региона или из-за распространения инфекционных болезней, или из-за провокации военных с разрушением проблемных могильников. Военные призывают не поддаваться панике и провокациям, доверять только достоверным официальным источникам и силам обороны.
- Напомним, зенитные войска ВСУ 10 июня сбили 500-ю воздушную цель
- Воины оперативно-тактической группировки "Восток" 10 июня убили 30 кафиров, уничтожили танк и 2 миномета
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.05
Покупка 34.05Продажа 34.94
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 37.2
- Актуальное
- Важное