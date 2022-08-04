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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией На россиян подействуют только шоковые санкции, к постепенному обеднению они быстро адаптируются, - экс-замглавы НБУ Савченко
Эксклюзив

На россиян подействуют только шоковые санкции, к постепенному обеднению они быстро адаптируются, - экс-замглавы НБУ Савченко

4 августа, 2022 четверг
14:12
война с Россией Савченко

Санкции Запада должны быть приспособлены к психологии русского народа

Об этом в эфире Эспрессо сказал экс-замглавы НБУ Александр Савченко.

"Рашисты за последние 12 месяцев купили товаров на 10% меньше, чем за прошлый год и зарплата у них реально сокращается уже где-то на 4,5%. Для них изменение жизненного уровня на 5-10% – это ничто, они адаптируются очень быстро" , – отметил он.

По его мнению, главная скрепа РФ – бедность и чем беднее они, тем больше они любят власть.

"Что Запад не может понять, он перестал изучать Россию последние 30 лет, действуют только шоковые санкции. Если бы жизненный уровень рашистов обвалился на 35%-40% за 1-2 месяца, адаптироваться они бы не смогли, и тогда царь или президент плохой. А если они будут жить на 1-2% хуже ежемесячно, адаптируются к уровню, когда будут щи лаптем есть. Будут довольны и радоваться этой войне. Санкции должны быть нацелены с учетом психологии рашистского народа. Это действительно феномен", - подытожил экономист.

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Экономика
санкции против России
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