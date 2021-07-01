На Ривненщине в ДТП погибли двое иностранцев, еще трое госпитализированы

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.



Полицейские установили, что 23-летний водитель Тoyota Corolla не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF.

В салоне легковушки находились пятеро иностранцев, студенты вузов: 25-летний пассажир погиб на месте происшествия, его ровесник умер в больнице. Водителя и еще двух пассажиров госпитализировали.

Водитель грузовика не пострадал.