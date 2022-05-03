На Ривненщине столкнулись пассажирский автобус, бензовоз и легковушка, погибли 16 человек

Об этом передает пресс-служба МВД.



Летальное автопроисшествие с участием бензовоза, маршрутного автобуса и легковушки произошло сегодня, 3 мая, около 19:20 на автодороге "Киев-Чоп" недалеко от села Ситное Дубенского района.







В результате столкновения транспортные средства загорелись. По предварительной информации, погибли 16 человек. Сейчас известно о шести травмированных.







Движение по автодороге "Киев-Чоп" на этом участке перекрыто полностью.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb