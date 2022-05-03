На Ривненщине столкнулись пассажирский автобус, бензовоз и легковушка, погибли 16 человек
Недалеко от села Ситное, в Ривненской области, столкнулись автобус с пассажирами, легковушка и бензовоз. Погибли не менее 16 человек
Об этом передает пресс-служба МВД.
Летальное автопроисшествие с участием бензовоза, маршрутного автобуса и легковушки произошло сегодня, 3 мая, около 19:20 на автодороге "Киев-Чоп" недалеко от села Ситное Дубенского района.
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