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На Ривненщине обнаружили лужи с розовой водой: ГСЧС проверяет происхождение

23 июля, 2021 пятница
17:13
Общество На Ровенщине обнаружили лужи с розовой водой

На поле в Ривненской области обнаружили лужи с жидкостью розового цвета. Спасатели проверяют их происхождения

Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

"Специалисты устанавливают происхождение луж с розовой водой вблизи Ривне. Спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области, совместно со службами взаимодействия, отреагировали на сообщение о том, что в поле недалеко от Ривне появилась вода с розовой окраской", - говорится в сообщении.

Как отмечается, лужи с розовой жидкостью в поле заметил накануне, 22 июля, житель села Колоденка.

По словам главы местной ОТГ было установлено, что один из сельскохозяйственных производителей во время обработки угодий оставил остатки жидкости неустановленного происхождения.

На месте происшествия работают специалисты ГСЧС и экологи. Проводится забор проб грунта, воздуха и самого вещества для проведения экспресс-анализов.

О результатах спасатели сообщат дополнительно.
 

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