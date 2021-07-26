На Ривненщине несовершеннолетнего приговорили к 7 годам тюрьмы за жестокое убийство бабушки
На Ривненщине суд вынес приговор 17-летнему жителю города Дубно за жестокое убийство бабушки гвоздодером
Об этом сообщает пресс-служба Ривненской областной прокуратуры.
По данным следствия, в конце января обвиняемый на почве неприязненных отношений с бабушкой своего отчима умышленно нанес гвоздодером, который принес с собой, не менее трех ударов в область головы потерпевшей, причинив таким образом телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, от получения которой 84-летняя женщина умерла в больнице, не приходя в сознание.
Приговором Дубенского районного суда несовершеннолетний приговорен к 7 годам лишения свободы.
До вступления приговора в законную силу осужденный будет оставаться под стражей.
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