На Ривненщине несовершеннолетнего приговорили к 7 годам тюрьмы за жестокое убийство бабушки

Об этом сообщает пресс-служба Ривненской областной прокуратуры.



По данным следствия, в конце января обвиняемый на почве неприязненных отношений с бабушкой своего отчима умышленно нанес гвоздодером, который принес с собой, не менее трех ударов в область головы потерпевшей, причинив таким образом телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, от получения которой 84-летняя женщина умерла в больнице, не приходя в сознание.



Приговором Дубенского районного суда несовершеннолетний приговорен к 7 годам лишения свободы.



До вступления приговора в законную силу осужденный будет оставаться под стражей.

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