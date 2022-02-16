На Ривненщине нашли тело военного, который неделю находился в розыске
В среду, 16 февраля, на территории Ривненского военного полигона нашли тело военного, признаков насильственной смерти на его теле не обнаружили
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Погибшим оказался 28-летний житель Волынской области: он проходил службу по контракту в Житомирской области, а на Ривненском полигоне - проходил учебный курс. С 8 февраля военнослужащий находился в розыске, когда с товарищем с разрешения руководства покинул место несения службы, и в последний раз его видели в поселке Тучин бывшего Гощанского района", - говорится в сообщении.
Причины смерти военного пока не установлены, результаты будут известны после судебно-медицинской экспертизы.
В настоящее время продолжается досудебное расследование по уголовному производству по ч. 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (исчезновение лица без вести).
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